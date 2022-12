Furti nei parcheggi dei centri commerciali: preso 21enne di Pozzuoli I controlli a Quarto dei carabinieri hanno consentito di evitare il furto di uno stereo

I Carabinieri della Tenenza di Quarto hanno arrestato per tentato furto P. L., 21enne di Pozzuoli già noto alle forze dell’ordine.

Il giovane di sera nel parcheggio di un noto centro commerciale di Quarto ha provato a rubare uno stereo in un'auto. Il park era particolarmente affollato per l’ultimo weekend prima del Natale. La confusione e la corsa agli ultimi regali non ha distratto i Carabinieri che monitorano costantemente le aree commerciali. Tra le migliaia di auto, ne hanno notata una con il finestrino rotto. I militari di pattuglia hanno notato all'interno il ragazzo, impegnato a smontare lo stereo. Il 21enne è finito in manette, è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.