Castellammare di Stabia: chiude il viadotto, traffico dirottato in centro città Il provvedimento dell'Anas in vigore da questa sera alle ore 22 e fino alle 6

Serata di disagi per gli automobilisti diretti a Sorrento (e in uscita dalla Costiera) che da questa sera alle ore 22 e fino alle ore 6 di giovedì 29 dovranno obbligatoriamente uscire allo svincolo di Castellammare "Ospedale" per la chiusura del tratto stradale viadotto disposto dall'Anas per lavori.

Il traffico è quindi deviato nel centro della città per proseguire lungo la ss 145 sorrentina e la ss 366 agerolina con uscita ed entrata all'altezza di Villa Cimmino in entrambi i sensi di circolazione.

Considerate le giornate festive e il consistente volume di auto diretto in costiera sono previsti disagi soprattutto nella città di Castellammare di Stabia su cui si riverserà il traffico.