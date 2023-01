Auto cannibalizzate e cavalli di ritorno: operazione della polizia municipale Casoria: recuperate vetture rubatre e centro liberato

Giorni di grande impegno da parte della polizia locale di Casoria sul fronte della sicurezza stradale e del contrasto ai reati predatori.

Nella mattinata di oggi, lunedì 16 gennaio, gli agenti sono intervenuti in via Velotti, cuore del centro storico di Casoria, per verificare la presenza di alcune vetture.

Si tratta di auto abbandonate da tempo che di fatto diventano ricettacolo di rifiuti o vengono addirittura cannibalizzate, essendo depredate di alcuni pezzi di carrozzeria.

Gli agenti hanno liberato quell’area del centro, ripristinando lo stato dei luoghi e portando a termine la procedura di rimozione dei veicoli, grazie all’intervento del carroattrezzi.

Nei giorni scorsi, inoltre, sotto il coordinamento del comandante Giuseppe Sciaudone, gli agenti della polizia locale di Casoria hanno provveduto a recuperare due auto rubate, nell’ambito di un’operazione contro il fenomeno del cosiddetto “cavallo del ritorno”.

In particolare gli uomini del comando della municipale hanno rinvenuto in località Arpino una Nissan Qashqai e nel centro di Casoria una fiat 500, risultata rubata a Melito ad un automobilista che si era recato in provincia di Napoli per trascorrere le festività natalizie. Le indagini sono ancora in corso per risalire agli autori del furto e agli organizzatori delle estorsioni.

“Plaudo all’impegno della polizia locale che, nonostante le esigue unità a disposizione, sta compiendo un lavoro egregio su un fenomeno particolarmente sentito dai nostri concittadini come quello dei furti d’auto” ha dichiarato il sindaco Raffaele Bene.

“Abbiamo ripristinato la legalità in centro in queste ore rimuovendo i veicoli grazie all’impegno dei nostri agenti. Per arginare i furti gli operatori stanno pattugliando tutto il territorio, dal centro alla periferia, dividendolo in porzioni e i risultati ottenuti, nonostante le difficoltà di un organico ridotto, ci fanno ben sperare” ha commentato l’assessore l’assessore alla sicurezza Marco Colurcio, che ha seguito in prima persona le due operazioni.