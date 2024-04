Napoli, dossier di Europa Verde sul caos Mergellina: blitz del deputato Borrelli Illegalità diffusa, occupazioni abusive di suolo, sosta selvaggia gestita da parcheggiatori abusivi

Europa Verde, con i consiglieri della Municipalità I di Napoli Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci, ha preparato un corposo dossier sulla situazione critica in cui versa l’area di Mergellina, a ridosso degli chalet, in particolare nei week end di movida e nei giorni festivi.

Blitz ormai quotidiani del deputato Francesco Emilio Borrelli che l’altra notte è stato vittima di due tentate aggressioni.

Numerosi i momenti di tensione con i cittadini che, ‘sorpresi’ a sostare in doppia e tripla fila all’esterno degli chalet o a sgommare a tutta velocità lungo la strada, hanno risposto a Borrelli bersagliandolo di insulti mentre tentava di ripristinare almeno una parvenza di normalità nella zona.

“Non possiamo più tollerare che Mergellina sia terra di nessuno o, peggio, terra di conquista per rampolli dei clan e delinquenti di ogni sorta. Nel corso degli ultimi blitz la situazione riscontrata è davvero drammatica.

Traffico paralizzato, parcheggiatori abusivi ovunque a gestire le seconde e terze file in sosta vietata, illegalità diffusa con occupazioni abusive di suolo pubblico. I controlli da parte delle forze dell’ordine, in evidente minoranza rispetto al numero di incivili che affollava l’area, hanno sortito pochi risultati.

Il quadro sociale è devastante: persone in sosta selvaggia che invece di chiedere scusa e andare via tentano di aggredirmi; genitori con figli piccoli che non esitano a violare anche in modo pericoloso il codice della strada per andare a prendere un gelato gridando i peggiori insulti a chi gli fa notare i loro comportamenti incivili; giovanissimi alla guida di bolidi costosissimi lasciati a bloccare il traffico senza alcun timore di essere sanzionati e pronti a sgommare a tutto gas all’arrivo della Municipale; tavolini abusivi ovunque e rifiuti abbandonati ovunque, anche sotto la foto e i fiori di Francesco Pio Maimone, il giovane ucciso proprio all’esterno di uno degli chalet in seguito ad una rissa di cui era assolutamente estraneo.

A Mergellina c’è una situazione totalmente fuori controllo che necessita di misure drastiche e severissime se vogliamo davvero ripristinare la legalità.

La polizia municipale, supportata dalle altre forze dell’ordine, deve intervenire in maniera massiccia e militarizzare l’area per stroncare definitivamente la delinquenza e la criminalità che ormai regna sovrana”. Questo il commento di Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, a seguito di numerosi sopralluoghi durante le notti della movida a Mergellina.