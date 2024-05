A Firenze l'ultima possibilità per giocare in Europa nella prossima stagione Solo una vittoria terrebbe gli azzurri in corsa, anche se la Fiorentina deve recuperare una partita

Sulla carta è una sfida decisiva: venerdì sera il Napoli a Firenze si gioca le ultime possibilità di accesso all'ottavo posto e conquista dell'ultimo posto utile per l'Europa: ma non sarà facile contro la squadra viola, che vive un buon momento e soprattutto ha una gara da recuperare. Soprattutto, il piazzamento in Europa non è sembrato un obiettivo così importante per gli azzurri, che dopo la sconfitta contro il Bologna sono arrivati a cinque partite senza vittorie e una deriva che rischia seriamente di lasciare il Napoli senza coppe dopo 14 anni consecutivi.

Per la gara del "Franchi" resta in forte dubbio Osimhen, che anche oggi ha svolto terapie per un affaticamento muscolare. Out anche Mario Rui, mentre Zielinski e Lindstrom hanno lavorato a parte in campo. Restano tutti candidati a restare fuori, ad eccezione di Mazzocchi che è rientrato in gruppo. Ma i pensieri dei tifosi sono tutti per il futuro: si continua a parlare di Antonio Conte, l'uomo che mette tutti d'accordo. Ma restano valide le piste che portano a Gasperini e - più defilati - Italiano e Pioli. L'ex Juventus mette tutti d'accordo, ma dovrà essere De Laurentiis a decidere se fare un grosso sforzo economico per ingaggiarlo.