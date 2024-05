Prezzi bassi per l’ultima con il Lecce Il Napoli chiuderà la stagione al "Maradona", ma la data e l'orario sono ancora da definire

Da oggi saranno messi in vendita i biglietti per l’ultima sfida stagionale del Napoli al Maradona contro il Lecce. Il club azzurro ha deciso di abbassare abbondantemente i prezzi. Chi è in possesso della Fidelity Card potrà comprare le Curve inferiori a 14 euro, quelle superiori a 20. I?ridotti addirittura a 10 e 14 euro. Anche per la vendita libera ci saranno degli sconti. De Laurentiis spera di convincere i tifosi ad andare allo stadio ma difficilmente ci sarà il pienone. I fan sono delusi per il rendimento di Di Lorenzo e compagni e quindi rimarranno a casa. Se con la Fiorentina si vincerà e serviranno i punti per la Conference potrebbero cambiare idea.

FASE 1 FIDELITY CARD: Curve inferiori 14 euro (ridotto 10 euro) Curve superiori 20 euro (ridotto 14 euro). Distinti inferiori 25 euro (20 euro). Distinti superiori 35 euro (ridotto 30). Tribuna Nisida 50 euro (40 euro ridotto) Tribuna Posillipo 60 euro (45 euro ridotto)

FASE 2 VENDITA LIBERA Curve inferiori 20 euro (ridotto 10 euro) Curve superiori 25 euro (ridotto 14 euro) Distinti inferiori 30 euro (ridotto 20 euro) Distinti superiori 40 euro (ridotto 30 euro) Tribuna Nisida 60 euro (ridotto 40 euro) Tribuna Posillipo 70 euro (ridotto 45 euro)