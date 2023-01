Arrestata la donna che aveva truffato due anziani a Vico Equense e a Piano E' stata fermata a Napoli e tratta in arresto su ordine del Gip di Torre Annunziata

La tecnica è ormai collaudata e nonostante gli allert delle forze dell'ordine gli anziani cascano nella trappola di delinquenti che li derubano in nome di un'imminente necessità di soccorrere un parente in grave difficoltà.

Questa volta però i Carabinieri di Sorrento e di Vico Equense hanno identificato e arrestato una donna che aveva sottratto denaro, gioielli e libretti postali a due anziani residentinelle due città.

La donna fermata a Napoli aveva messo a segno i furti nel novembre scorso ed è stata tratta in arresto sulla base dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Torre Annunziata. Sulla base delle indagini svolte dai militari la donna ha agito in concorso con altre persone che però non sono state ancora identificate.

Le vittime sono un 83enne di Vico e un 72enne di Piano di Sorrento che hanno consegnato alla donna, il primo la somma in contanti di mille euro e il libretto postale, il secondo un orologio Rolex e uno Bulova del valore di circa duemila euro. Prima il contatto telefonico con la richiesta di consegnare a un corriere quanto richiesto e quindi la persona che si presenta alla porta della vittima a ritirare il malloppo. Questa volta grazie anche alle immagini della videosorvegliana è stato possibile individuare la donna e arrestarla.