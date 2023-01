Anacapri: sequestrato carico di marijuana per i consumatori dell’isola azzurra I carabinieri arrestano un 22enne del luogo

I carabinieri della stazione Capri hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 22enne del posto incensurato.



I militari hanno perquisito la sua abitazione, e nascosti in una rimessa, hanno trovato 600 grammi di marijuana suddivisa in 10 involucri. Sequestrato anche un bilancino di precisione. Il 22enne è ora agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.