Sorrento-Napoli: treno della Circum deraglia a Pozzano, oggi ancora disagi Disagi infiniti sulla linea ferroviaria della Circumvesuviana lungo la tratta Sorrento-Napoli

Ancora problemi sulla linea ferroviaria Sorrento-Napoli dell'Eav dopo il deragliamento del convoglio che si è verificato ieri sera in località Pozzano. Per fortuna solo tanto spavento e nessuna conseguenza per i passeggeri che hanno avvertito il contraccolpo dovuto alla fuoriuscita del vagone dai binari, probabilmente a causa del malfunzionamento dello scambio.

Immediatamente intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i tecnici Eav per aiutare i passeggeri che hanno dovuto abbandonare il treno e rimettersi in viaggio su un altro convoglio fatto sopraggiungere. I controlli sulla rete sono ancora in corso e questa mattina i disagi per l'utenza si stanno facendo sentire con le partenze dei treni per Napoli da Castellammare di Stabia.

In giornata l'Eav dovrebbe risolvere il problema cosentendo il ripristino della normale percorrenza della tratta. Martedì pomeriggio si è verificato invece un ingorgo di convogli sulla stessa tratta con la conseguenza che i ritardi accumulati sono stati smaltiti sopprimendo alcune corse e abinandole altre con il conseguente sovraffollamento dei convogli.