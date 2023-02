Droga, Castiello: La presenza dello Stato è tangibile nel parco verde di Caivano Il monitp del sottosegretario di Stato alla presidenza del consiglio dei ministri

"Ci sono territori oggettivamente complicati, in cui la presenza dello Stato deve essere tangibile, proprio per il significato simbolico che riveste. È il caso della compagnia dei carabinieri di Caivano, presso la quale mi sono recata in visita."

Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla presidenza del consiglio dei ministri ed ex deputata Pina Castiello.

"Il capitano Antonio Cavallo e i suoi subordinati stanno svolgendo un lavoro encomiabile, anche all'interno del parco Verde, ponendosi quale punto di riferimento certo per le tante persone perbene che vivono in un'area non facile.

Alle donne e agli uomini della compagnia di Caivano, impegnati con alto senso del dovere sul terreno dell'affermazione della legalità, va il mio ringraziamento.

Personalmente, non mancherò di produrre ogni sforzo utile, compatibile con il ruolo ricoperto, per accrescere il livello di presidio e sicurezza là dove necessario, in piena sintonia con l'intero governo."