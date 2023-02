Castellammare di Stabia: due persone denunciate per ricettazione Intervento lampo della polizia in un capannone

Gli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia, sono intervenuti in via traversa Lattaro a Castellammare per la segnalazione di un dipendente di una ditta di localizzazione veicoli che, grazie al sistema Gps, aveva individuato nei pressi di un capannone l’auto che era stata rubata ad una loro cliente il giorno precedente a Cicciano.

I poliziotti, giunti sul posto, sono entrati nell’area dove hanno sorpreso tre persone che, alla loro vista, si sono date alla fuga; inoltre, hanno rinvenuto l’automobile segnalata col motore smontato, diverso materiale per lo smontaggio dei veicoli e due jammer.

Gli operatori hanno rintracciato l’affittuario della struttura il quale ha raccontato di aver sub-appaltato il locale ad una persona che, poco dopo, è giunta sul posto; gli agenti hanno riconosciuto quest’ultima come una delle tre persone che, poco prima, si era data alla fuga.

Due 36enni con precedenti di polizia, uno di Castellammare di Stabia e l’altro di Santa Maria la Carità, sono stati denunciati per ricettazione.