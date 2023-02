Incidente mortale sulla Sorrentina, caos e code sulla Statale, un morto L'impatto tra due auto di grossa cilindrata sul viadotto San Marco

Incidente mortale sul Viadotto San Marco, frontale tra due auto. Per chi arriva dalla Statale Sorrentina in direzione Napoli circolazione interrotta dopo la seconda galleria. Due auto di grossa cilindrata si sono scontrate sul tratto del viadotto che conduce verso i caselli di Castellammare di Stabia.

Anche Anas comunica l'interruzione: «Lungo la strada statale 145 “Sorrentina” è provvisoriamente chiuso al traffico – in entrambe le direzioni – un tratto in corrispondenza del km 5,400, nel territorio comunale di Gragnano, a causa di un incidente. Il sinistro – uno scontro frontale, sulle cui cause sono in corso accertamenti – ha coinvolto due autovetture, provocando il decesso di una persona ed il ferimento di un’altra. Allo stato attuale le uscite obbligatorie sono istituite agli svincoli di ‘Gragnano’ e di ‘Castellammare Centro’; a seguito delle operazioni di rilievo e delle attività lo sgombero dei veicoli e di pulizia del piano viabile, per consentire il ripristino della piena circolazione».