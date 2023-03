Precipita in un dirupo, 15enne di Ischia salvato dalla Guardia Costiera Soccorso congiunto con 118 e vigili del fuoco

Poteva avere conseguenze drammatiche l'incidente avvenuto ieri sera in località Castiglione d'Ischia, dove un 15enne è caduto in un dirupo sul mare. Per fortuna, però, il provvidenziale intervento della Capitaneria di porto di Napoli ha evitato il peggio.

La sala operativa della Guardia Costiera - allertata dopo una segnalazione della questura partenopea - ha attivato la macchina dei soccorsi, con l'uscita in mare di una motovedetta. I militari, giunti sul posto, hanno individuato il minorenne, rimasto bloccato nella fitta vegetazione del dirupo, a circa 15 metri d'altezza.

Operazioni di soccorso particolarmente complicate, perché la zona è impervia, tanto che si è reso necessario l'invio di altre due squadre a bordo di un gommone e un battello degli ormeggiatori di Ischia. Con i militari anche i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco.

Il ragazzo è stato salvato e condotto in porto, dove ad attenderlo c'era un'ambulanza del 118 dell'ospedale di Lacco Ameno. Per fortuna solo tanto spavento ma nessuna grave conseguenza.