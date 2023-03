Omicidio di Francesco Pio, il 20enne dal carcere: non ho sparato io Il racconto di Francesco Pio Valda al garante regionale dei detenuti Samuele Ciambriello

“Qualcun altro ha sparato, non io”. Così avrebbe proclamato la sua innocenza dal carcere di Secondigliano Francesco Pio Valda, il presunto responsabile della morte di Francesco Pio Maimone, avvenuta una settimana fa nell’area degli chalet di Mergellina.

“Mi dispiace per la morte di quel ragazzo, ma io sono innocente“. Così Valda avrebbe iniziato il suo racconto di quella tragica notte. “Avevo una pistola a salve, qualcun altro ha sparato colpi veri, non io”, avrebbe rivelato Valda al Garante Regionale dei diritti dei detenuti, Samuele Ciambriello, aggiungendo di aver poi indirizzato anche gli agenti verso il luogo dove avrebbe nascosto la presunta arma finta. Gli agenti della Squadra Mobile al lavoro sul caso, però, non avrebbero trovato nulla di tutto ciò.