Tenta di eludere il controllo, fermato e sorpreso con la droga: arrestato Intervento della polizia a Piano di Sorrento

Gli agenti del commissariato di Sorrento, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in piazza Cota a Piano di Sorrento, hanno notato a bordo di uno scooter un uomo che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un inseguimento nel corso del quale il conducente ha imboccato contromano via Gennaro Maresca per poi abbandonare il motociclo e tentare di nascondersi in un negozio ma è stato bloccato e trovato in possesso di 6 involucri di cocaina del peso di circa 5,25 grammi.

Un 30enne oplontino con precedenti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.