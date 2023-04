16enne pestato a sangue dal branco, carabinieri cercano di scoprire la verità Artefice dell'aggressione avvenuta a Nola un coetaneo insieme a un gruppo di altre persone

Un 16enne, ieri sera, è stato avvicinato nella piazza interna del centro commerciale di Nola nel Napoletano e aggredito da un coetaneo che lo ha colpito alla testa prima di fuggire insieme a un gruppo di altre persone.

È successo intorno alle 23. I Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Nola sono stati contattati dal 118.

La vittima è stata trasferita nel pronto soccorso dell'ospedale di Nola e dimesso con una diagnosi di 10 giorni per 'traumatismo della testa, non specificato - altre ferite del cuoio capelluto senza menzione di sensazioni'. Indagini in corso da parte dei militari impegnati nel ricostruire la dinamica della vicenda.