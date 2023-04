Il cardinale di Napoli Domenico Battaglia ospite del "Sorrento Breathing" L'evento giovedì 20 aprile all'Hotel Vesuvio nell'ambito del congresso "Sorrento Breathing"

Giovedì 20 aprile alle ore 14 all'Hotel Vesuvio si svolge la cerimonia di consegna di un'offerta al cardinale di Napoli Domenico Battaglia per la Caritas della Diocesi di Napoli finalizzata all'acquisto di beni di prima necessità per il punto di accoglienza nella Chiesa di Santa Maria del Trionfo nei press di Via Foria.

L'evento rientra nell'ambito del congresso "Sorrento Breathing" giunto alla XIII edizione, ideato e realizzato dai professori ordinari e direttori delle scuole di specializzazione in Pneumologia Alessandro Sanduzzi Zamparelli della Federico II ed Alessandro Vatrella dell'Università di Salerno. L'iniziativa è stata resa possibile grazie all'interessamento del dottor Bruno Casaretti dei "Medici di Strada".

Saranno presenti le autorità cittadina, l'arcidiocesi Sorrento-Castellammare di Stabia. Si tratta della prima volta del cardinale Battaglia in Penisola Sorrentina, anche se non di ordine pastorale, da quando, nel 2020, è stato nominato da Papa Francesco alla guida della chiesa di Napoli.

All’alto prelato viene attribuito un premio denominato “Encomio solenne” da parte della Fondazione “Giuseppe Moscati Sorrento”, presieduta dal professor Paolo Zamparelli, per essersi distinto in attività umanitarie attraverso opere di carità, mai esibite, nei confronti dei meno fortunati. Monsignor Battaglia da sempre si è distinto, anche da semplice prete, per aver caratterizzato la propria azione, con speciale attenzione, in favore dei poveri e degli emarginati.

Infatti, sono note le attività per il recupero delle persone tossicodipendenti e che vivono ai margini della società. Proprio in forza di questa particolare vocazione è stato scelto dal Papa per la diocesi di Napoli e per il ruolo di Arcivescovo che, com’è noto, ha diritto di voto per la designazione del Papa. Lungo questa scia si è posto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Moscati”, che si occupa di sostenere e promuovere la ricerca scientifica in particolare quella legata alle patologie respiratorie. In questa ottica si è deciso di concedere a Monsignor Battaglia, Arcivescovo Metropolita di Napoli e Gran Cancelliere della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, il riconoscimento.