Vico Equense, Fernando Fiorentino: attiva la nuova Tac, era ora Il radiologo dell'ospedale di Sorrento ha annunciato l'attivazione del nuovo servizio

E' entrata in funzione all'Ospedale "De Luca e Rossano" la nuova TAC, un servizio diagnostico di vitale importanza. Il dottor Fernando Fiorentino, radiologo all'Ospedale di Sorrento, ha fornito un'utile informazione all'utenza: "A causa della carenza ormai cronica di medici radiologi, temporaneamente il servizio TAC funzionerà solo per i pazienti ricoverati e con esami basali, cioè senza mezzo di contrasto che verranno effettuati dai colleghi tecnici mentre la lettura e i referti verranno fatti in telerefertazione dal medico radiologo presente a Sorrento.

Grazie all'interessamento del Direttore Sanitario, del Primario e soprattutto all'impegno e all'abnegazione dei pochi medici radiologi, il servizio dovrebbe poi partire a pieno regime soprattutto con l'ambulatorio per gli esterni, cioè per i pazienti non ricoverati con normale richiesta del medico curante. Chiaramente l'ambulatorio riguarderà tutta la diagnostica per immagini e sarà effettuata tra Sorrento e Vico Equense. Nel frattempo saranno indetti i concorsi per medici radiologi la cui carenza è ormai insostenibile in tutta l'Asl.

In un momento cosi critico per la sanita per i due anni di Covid e per le difficoltà economiche sembra una iniziativa lodevole per il nostro territorio".