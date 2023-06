L'altra compagna di Impagnatiello: "Mi disse che lui e Giulia si erano lasciati" Giulia Tramontano uccisa a coltellate a Senago, le parole dell'amante del compagno

"Ci siamo conosciuti a giugno e poi abbiamo iniziato a frequentarci. Dalla nostra relazione io sono rimasta incinta verso il mese di dicembre 2022 e poi non volendo portare avanti la gravidanza, di comune accorso con Alessandro ho fatto l'interruzione a febbraio di quest'anno. Io all'inizio sapevo che aveva una ragazza ma poi lui mi disse che si erano lasciati. Questa cosa la appresi prima di rimanere incinta". Lui "mi disse che loro si erano lasciati verso dicembre e gennaio, nel periodo in cui avevo scoperto di essere incinta". Lo racconta agli investigatori la giovane collega di Alessandro Impagnatiello con cui il barista - oggi in carcere con l'accusa di aver ucciso a Senago (Milano) la fidanzata Giulia Tramontano incinta di 7 mesi - aveva una relazione. La giovane ha spiegato agli inquirenti di essersi fermata a dormire a casa di Impagnatiello a Senago e, dal momento in cui lui le aveva assicurato di essersi lasciato con Giulia, "a casa non notavo più questi segni della presenza di Giulia. Non c'erano le foto, non c'erano i trucchi e tutte quelle cose che mi facevano capire prima che c'era lei. Ovviamente delle volte notavo alcuni dettagli, tipo la piastra per i capelli in bagno, ma Alessandro mi diceva che alcune volte Giulia tornava per prendersi ancora le sue cose. Mi aveva detto che non sapeva se Giulia si fosse trasferita a Milano e Napoli".