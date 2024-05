"Aspettando il Giro d'Italia a Pompei": gli eventi in programma Martedì la tappa Pompei - Cusano Mutri (Bocca della Selva)

Cresce l'attesa per le tappe campane del Giro d'Italia 2024. Domenica la nona frazione terminerà a Napoli dopo la partenza da Avezzano con il primo giorno di riposo in programma lunedì e con la tappa Pompei - Cusano Mutri (Bocca della Selva) in programma martedì 14. La città mariana è pronta a ospitare la carovana rosa e sono diversi gli eventi organizzati dalla Città di Pompei e della Città Metropolitana di Napoli. È già in corso la Mostra Storica di maglie e biciclette del Giro al Museo d'Impresa (appuntamento fino al giorno 12). Domenica sarà ci sarà l'evento "Bimbi in Rosa" con spettacoli e animazione per bambini, mentre alla vigilia della tappa Pompei - Cusano Mutri (Bocca della Selva), ovvero lunedì, ci sarà la cerimonia di premiazione di ex campioni del ciclismo.

Il calendario

Mostra Storica: 4-12 maggio in Piazza B. Longo

Mostra di maglie e biciclette storiche del Giro d'Italia presso il Museo d'Impresa del Comune di Pompei. Apertura della mostra dalle ore 10:30 alle ore 13:30 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00

Evento "Bimbi in Rosa": 12 maggio

Ritrovo ore 8:30 - Partenza ore 9:00 da Piazza Schettini

I giovani ciclisti parteciperanno a una pedalata collettiva lungo un percorso cittadino

Spettacoli e animazione per bambini con artisti e performer: 12 maggio

Dalle ore 10:30 alle ore 13:30 in Piazza Schettini

Maghi, trampolieri, giocolieri, giochi con i palloncini e con bolle di sapone, gonfiabili, travestimenti e tanta musica per un divertimento assicurato

Cerimonia di Premiazione dei Campioni: 13 maggio - Aula Consiliare

In occasione di questo evento saranno premiati gli ex campioni di ciclismo