Napoli, speranza Conference col nono posto: ma bisogna battere il Lecce Week end di riposo per gli azzurri, che domani riprenderanno gli allenamenti

Week end di riposo per i calciatori del Napoli. Dopo il pareggio di Firenze l'allenatore Francesco Calzona ha concesso il sabato e la domenica liberi. Domani la ripresa degli allenamenti, con il Lecce nel mirino che chiuderà il campionato al "Maradona". Salentini già salvi, mentre il Napoli ha l'obiettivo di agganciare il nono e teoricamente anche l'ottavo posto per strappare la qualificazione in Conference League all'ultima giornata. Oggi gli azzurri sono decimi, e sarebbero fuori dall'Europa, ma forse anche il nono posto potrebbe bastare.

In caso di vittoria della Conference League della Fiorentina, con i viola in Europa League la Uefa dovrebbe concedere anche il nono posto in classifica. Il regolamento Uefa dice il contrario, ma sembra scontato che arriverà anche questa concessione, con l'Italia che potrebbe avere fino a nove squadre nelle coppe. Una piccola speranza per gli azzurri, che non vincono da un mese e mezzo e che quantomeno vorrebbero chiudere con una vittoria. Di Lorenzo, amareggiato dopo le insinuazioni sul problema fisico a Firenze, tornerà titolare. Anche Osimhen e Zielinski potrebbero farcela, ma le loro condizioni saranno valutate a partire da domani.