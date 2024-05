Secondigliano, un campo di calcetto nell'ex fortino del clan Di Lauro Taglio del nastro con Manfredi e Gratteri, l'iniziativa de Il Fatto Quotidiano

Inaugurato oggi un campo di calcio a Secondigliano, nell’ex fortino del clan Di Lauro. Da lunedì la struttura sarà fruibile per i ragazzi del quartiere, ma potrà utilizzarlo solo chi va regolarmente a scuola. Il campetto riqualificazione grazie a Il Fatto Quotidiano: alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, il sindaco Gaetano Manfredi e il procuratore Nicola Gratteri, che hanno sottolineato la valenza sociale dell’iniziativa.

"Sono stato invitato qui per vedere che delle persone operose consegnano un dono a questa comunità. Sarà importante vedere, il prossimo anno, se questa comunità avrà conservato e migliorato questo dono". Così la guida dei pm partenopei, Nicola Gratteri.

"Oggi c'è qui una cosa vera: c'è un dono, qui si misurano gli abitanti di questo territorio. Vediamo se hanno un aiuto come si aiuteranno. Mi piacerebbe vedere l'anno prossimo le condizioni e l'uso di questo campetto".

"Sono contento di essere qui", ha detto il procuratore nazionale antimafia, Gianni Melillo, che al sindaco di Napoli, Gateano Manfredi, ha rivolto la richiesta di "scomemettere sull'associazionismo di questa area e di assegnare gli spazi necessari". Presenti all'inaugurazione del campo anche i magistrati Henry John Woodcock, Vincenzo Piscitelli e Marco Puglia.

Per Manfredi "è un'iniziativa molto importante perchè anche così si porta legalità. L'obiettivo è sempre stato quello di restituire alle regole, passo dopo passo, fette di territori. Il Comune è sempre accanto ai cittadini perbene di Napoli, in ogni quartiere, che sono la stragrande maggioranza, qui come altrove".