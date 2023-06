La terra trema in Campania: terremoto a Pozzuoli, doppia scossa in pochi minuti L'evento sismico a Pozzuoli

Trema ancora la terra nella caldera dei Campi Flegrei, tra Pozzuoli e l'area Ovest di Napoli: due scosse di terremoto si sono susseguite a distanza di un minuto l'una dall'altra; la prima si è verificata alle 17.38, mentre la seconda alle 17.39 di oggi, giovedì 15 giugno. Nonostante la magnitudo non sia ancora stata resa nota, entrambe le scosse di terremoto sono state distintamente avvertite dalla popolazione, dal momento che la profondità a cui gli eventi sismici si sono svolti è stata molto esigua: la prima scossa, infatti, ha avuto una profondità di 2,6 chilometri, mentre la seconda si è registrata ad appena un chilometro di profondità.

Le scosse sono stata chiaramente avvertite nei Comuni dell'area flegrea, soprattutto a Quarto e Pozzuoli, ma anche nei quartieri della parte occidentale di Napoli, in particolare ad Agnano,Fuorigrotta, Bagnoli e Pianura. Come spesso accade per gli eventi sismici nei Campi Flegrei, i cittadini hanno avvertito un boato prima del sussulto della scossa.