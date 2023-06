Vico Equense, la tragica scomparsa del tenente di vascello Michele Savarese L'incidente è avvenuto durante un'immersione presso la base Comsubin "Teseo Tesei" del Varignano

"Non esistono parole, ma solo un grande silenzio per esprimere il dolore per la morte del Tenente di Vascello Michele Savarese, avvenuta questa mattina nel corso di un’attività di addestramento a La Spezia. Michele, un giovane di 31 anni della nostra terra, ha dedicato la sua gioventù allo Stato e alla Marina Militare. Esprimo a nome mio e dell'intera comunità il cordoglio e la vicinanza ai familiari".

Così Giuseppe Aiello, sindaco di Vico Equense, ha annunciato la tragedia che ha colpito l'intera comunità equense per la tragica scomparsa dell'Ufficiale della Marina, in servizio presso la base Comsubin “Teseo Tesei” del Varignano, deceduto nel corso di un'esercitazione per conseguire l'abilitazione di operatore subacqueo. Nonostante la tempestività dell'intervento, a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari.

Il ministro della difesa Guido Crosetto sul profilo twitter del Ministero ha espresso il cordoglio del Governo ai familiari, anche il presidente della Giunta regionale della Liguria, Giovanni Toti, ha rivolto "un pensiero alla famiglia ed agli amici di Michele Savarese, il giovane tenente di vascello che ha perso la vita durante un corso di addestramento subacqueo".