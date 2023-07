Caivano: arrestato dai carabinieri mentre confeziona dosi di cocaina Le manette sono scattate ai polsi di un 40enne

I carabinieri della compagnia di Caivano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 40enne del Parco Verde già noto alle forze dell’ordine.

L'uomo è stato sorpreso all’interno di un locale mentre confezionava dello stupefacente. Sequestrate 33 dosi di cocaina già pronte per lo smercio e circa 9 grammi della stessa sostanza ancora da suddividere.

Smantellato anche un sistema di sorveglianza in alta definizione installato attorno al locale per sfuggire ai controlli delle forze dell’ordine. E ancora un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 4005 euro, somma ritenuta provento illecito. E' stato poi portato in carcere, in attesa di giudizio.