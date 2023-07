Vico Equense, precipita dal costone: 53enne soccorso in elicottero L'uomo dopo un volo di diversi metri è finito sulla spiaggia Tordigliano,raggiungibile solo via mare

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto oggi a Vico Equense (Na) per una persona precipitata. L’uomo, un 53enne del posto, era nei pressi della spiaggia di Tordigliano, un’insenatura raggiungibile prevalentemente per via mare, calandosi da una roccia grazie ad uno spezzone di corda di fortuna quando è precipitato per circa 3 metri. I bagnanti che avevano assistito alla scena hanno quindi allertato il 118 ed il CNSAS. Sul posto si è recata prontamente un’imbarcazione della Capitaneria di Porto seguita dalle squadre terrestri del CNSAS e l’Elisoccorso 118 di Salerno. L’equipe sanitaria dell’Elisoccorso sbarcata tramite verricello ha raggiunto il malcapitato e lo ha stabilizzato. In cooperazione con il personale tecnico CNSAS il paziente è stato poi recuperato a bordo dell’elicottero per essere trasferito all’ospedale Ruggì d’Aragona di Salerno. Le operazioni sono state supportante anche dalla Croce Rossa Italiana.