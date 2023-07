Blitz di Polizia locale e Capitaneria: sequestrati sdraio e lettini abusivi I controlli all'alba alla rotonda Diaz

Controllo per la legalità sul litorale di Napoli: all'alba controlli congiunti di Polizia locale e Capitaneria di porto all’interno dei giardinetti all’altezza della Rotonda Diaz.

Sequestrati circa 200 sdraio, lettini, ombrelloni e tavolini ed oltre 300 buste di snack e bibite in lattina. Sequestrati e prelevati anche due carrelli, uno dei quali adibito alla preparazione e vendita di granite. Tutte le attrezzature ed i prodotti sequestrati, di lì a poche ore, sarebbero stati venduti o noleggiati da parte degli abusivi che quotidianamente si impossessano del piccolo tratto di spiaggia libera in via Caracciolo.

Al termine delle operazioni sul lungomare gli agenti del Nucleo Veicoli Abbandonati, con l’ausilio del personale tecnico, hanno raggiunto via Ben Hur, nel quartiere Soccavo, rimuovendo oltre 70 paletti fissati al suolo da ignoti per riservarsi a proprio uso porzioni di spazio pubblico.

Presente anche nella zona collinare, la Polizia locale ha verbalizzato a tappeto le auto in sosta vietata in piazza Muzii, prelevandone forzatamente 10 e sequestrandone 3 per mancanza della copertura assicurativa.