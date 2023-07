Tre morti sul lavoro in un giorno, "Ora introdurre reato di omicidio" Il commento di Maurizio Acerbo segretario nazionale Prc

"Due morti in Campania, Raffaele Foresta, operaio edile di 59 anni e Raffaele Vergara, operaio di 19 anni schiacciato da un macchinario. Era campano anche l'operaio gruista di 75 anni morto nel cantiere del nuovo polo logistico Amazon a Jesi (Ancona). Notizie tragiche che ricordano quanto odiosi e razzisti siano i luoghi comuni dei leghisti sul meridione. Soprattutto però ci ricorda che i governi non stanno facendo quanto necessario per fermare le morti sul lavoro che sono da considerarsi omicidi quando derivano da negligenze o dal mancato rispetto delle norme di sicurezza. Da anni i governi tagliano le risorse e le assunzioni per le attività di prevenzione e controllo, si riducono i vincoli e le penali a carico delle imprese che non rispettano le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le imprese risparmiano perchè hanno di fronte lavoratori spesso precari. Basta con la strage". Commenta così, in una nota, Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista, coordinamento di Unione Popolare, le tre morti bianche resistrate oggi in Italia. "Rifondazione Comunista e Unione Popolare - sottolinea - chiedono che questa divenga sul serio una priorità del governo con le assunzioni necessarie per la ricostruzione dei sistemi di prevenzione e controllo; l'inasprimento delle sanzioni penali a carico del datore di lavoro e dei dirigenti per il mancato adempimento degli obblighi relativi alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; l'introduzione nel codice penale del reato di omicidio sul lavoro; il ripristino del testo originale del D.lgs. 81/08, eliminando le modifiche peggiorative per la salute e la sicurezza dei lavoratori introdotte per accontenatre il padronato. Chiediamo giustizia per le lavoratrici e i lavoratori che ogni giorno muoiono".