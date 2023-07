Disattiva l’antitaccheggio e tenta di rubare alcolici: arrestato 42enne in manette a Sant’Agnello

A Sant’Agnello i carabinieri della stazione di Sorrento hanno arrestato per tentato furto un 42enne senza fissa dimora di origine georgiana.

L’uomo, munito di un dispositivo in grado di inibire i sistemi antitaccheggio, aveva rubato diverse bottiglie di liquore esposte all’interno del supermercato Superò per poi darsi alla fuga. I carabinieri, impegnati in un quotidiano servizio di pattuglia, hanno visto l’uomo correre e lo hanno bloccato con il supporto di una pattuglia della polizia municipale.

L’arrestato è in carcere mentre la refurtiva dal valore di circa 400 euro è stata restituita la legittimo proprietario.