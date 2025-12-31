Mercato Napoli, in 4 pronti a partire: ecco chi sono In cerca di una sistemazione per giocare di più

Il parziale blocco al mercato impone al Napoli di cedere prima per poter poi provare a rinforzare la rosa. Sono 4 i giocatori che il napoli mette sul piatto per una probabile partenza: Marianucci, Mazzocchi, Vergara e Ambrosino. Per quest'ultimo in particolare non mancano i club pronti a investire: in serie A ci sono Cagliari e Pisa ma chi si è mosso più concretamente finora è il Venezia, club di serie B che pensa a un'operazione in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A dei lagunari. Mazzocchi piace al Parma mentre Marianucci è conteso tra Cremonese e Torino.