Muore d'infarto in casa, la madre allettata salvata dopo 2 giorni Il dramma a Napoli

Il figlio di 52 anni muore di infarto in casa, la madre di 87, costretta a letto, è salva grazie al portiere del palazzo: è accaduto in via Argine, a Ponticelli. Dopo due giorni il portinaio dell'edificio ha chiamato i carabinieri: era preoccupato perché da due giorni un inquilino non gli rispondeva al telefono; temeva un incidente. I suoi timori si sono rivelati tragicamente esatti.

L'intervento

I carabinieri sono arrivati poco dopo con i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118. La porta dell'abitazione è stata sfondata ed è stato trovato il corpo del cinquantenne riverso sul pavimento. L'anziana donna, che non era riuscita ad alzarsi dal letto, è stata soccorsa e accompagnata all'ospedale dei Pellegrini per controlli. Probabilmente da due giorni non si nutriva e non si lavava. Le sue condizioni fortunatamente sono buone.