Droga, Monte di Procida: carabinieri arrestano 49enne incensurato Le manette sono scattate ai polsi di un 49enne

Questa notte a Monte di Procida i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 49enne incensurato del posto. I militari sono in via Petrara quando fermano l’uomo a bordo della sua auto. Perquisito, viene trovato in possesso di un panetto di hashish dal 101 grammi e di altre 5 dosi della stessa sostanza. Sequestrata, perché ritenuta provento dell’attività illecita, anche la somma di 130 euro in banconote di vario taglio. L’arrestato è in attesa di giudizio.