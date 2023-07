Tenta di camuffarsi dietro una siepe per eludere il controllo: arrestato La polizia ammanetta un 47enne nel centro storico

Nella serata di ieri, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Della Maddalena hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha cambiato direzione e si è dato alla fuga a piedi nel vano tentativo di eludere il controllo.

Difatti, i poliziotti lo hanno raggiunto poco distante in via San Pietro ad Aram dove l’uomo, dopo un primo tentativo di camuffarsi dietro una siepe della piazza, si è avventato contro di loro fino a quando, non senza difficoltà, è stato definitivamente bloccato e condotto presso gli uffici ove, a seguito degli accertamenti esperiti, è emersa la ragione del tentativo di fuga.

Il 47enne, infatti, era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per truffa aggravata; pertanto, è stato tratto in arresto per evasione, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.