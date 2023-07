Ospedali senza aria condizionata a Napoli e in provincia: è allarme Borrelli: "Si verifichino condizioni impianti di tutte le strutture per risolvere guasti"

Sono numerose le segnalazioni arrivate al deputato Francesco Emilio Borrelli che denunciano la mancanza di aria condizionata in alcuni reparti dei nosocomi napoletani e della provincia.

Un video, divenuto virale su TikTok, girato in una stanza del reparto pediatrico dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, mostra le condizioni in cui sono costretti pazienti e familiari.

Finestre sbarrate perché rotte, aria condizionata assente e solo un ventilatore per contrastare il caldo record di queste settimane. Stessa situazione al padiglione 11 del nuovo policlinico dove nella sala d’attesa del reparto di neurologia, sito al terzo piano, solo un ventilatore muove un po’ d’aria, anche qui niente aria condizionata.

“Non solo Napoli e Pozzuoli ma anche Acerra dove l’altro giorno, con Rosario Visone esponente di Europa Verde, abbiamo effettuato un sopralluogo all’ospedale Villa dei Fiori in cui nel reparto di oncologia non funzionano i condizionatori.

Vanno immediatamente ripristinate le condizioni minime di vivibilità - ha dichiarato il deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli - È intollerabile che a Napoli e provincia gli ospedali siano sprovvisti di aria condizionata, soprattutto in questo periodo in cui le temperature sono costantemente al di sopra dei 30 gradi. I pazienti ricoverati in ospedale e i loro familiari non possono subire tali condizioni, oltre ai problemi che già sono costretti ad affrontare. Chiedo che si proceda ad una verifica degli impianti di aria condizionata di tutti gli ospedali di Napoli e provincia e qualora ci fossero dei guasti che siano risolti immediatamente”. Ha concluso Borrelli.