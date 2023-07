Mergellina: controlli della polizia nella zona degli chalet Ecco il bilancio dell'attività

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, con l’ausilio di personale della polizia locale, hanno effettuato controlli nella zona degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta dove hanno identificato 368 persone, di cui 92 con precedenti di polizia, controllato 121 veicoli, di cui tre sottoposti a sequestro amministrativo e tre sottoposti a fermo amministrativo, e contestato 21 violazioni del codice della strada per guida senza patente, mancata revisione periodica, mancata copertura assicurativa, guida senza l’uso della cintura di sicurezza, mancata esibizione dei documenti di circolazione e per non aver ottemperato all’alt. Infine, gli operatori hanno denunciato due persone per guida senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio.