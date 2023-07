Ponticelli, sorpreso a consegnare droga: arrestato 49enne Sorpreso dalla polizia mentre consegna un involucro in cambio di denaro

Gli agenti del commissariato Ponticelli e dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Mario Palermo, hanno notato un’auto con a bordo un uomo che è stato raggiunto da un soggetto al quale ha consegnato un involucro in cambio di denaro.

I poliziotti sono prontamente intervenuti per interrompere l’azione criminosa ma, a quel punto, il conducente ha accelerato la marcia per eludere il controllo. Ne è nato un inseguimento fino a quando lo stesso, giunto in via Al Chiaro di Luna, ha abbandonato il veicolo per tentare la fuga a piedi ma, poco distante, è stato raggiunto e, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato. Inoltre, gli operatori lo hanno trovato in possesso di uno zaino al cui interno aveva occultato due involucri di cocaina del peso di circa 1,5 grammi e 30 euro.

Pertanto, il 49enne, con precedenti anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.