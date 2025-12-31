Lukaku, serve tempo per il rientro. Conte uomo dell'anno Per il belga ancora due-tre settimane di stop

La notizia era già nell'aria ma ora si fa certezza: per rivedere Romelu Lukaku ci vorranno almeno altre 2 o 3 settimane. Trapela questo dalle parole del ds Giovanni Manna al Corriere dello Sport. "Operiamo sul mercato come se non ci fosse e lo stesso vale per Kevin De Bruyne, i prossimi a rientrare saranno Gilmour e Anguissa e a gennaio prenderemo una punta". Intanto i tifosi si sbilanciano sull'uomo dell'anno in questo 2025 da incorniciare: senz'altro il condottiero Antonio Conte. Un perfetto timoniere, anche in tempo di burrasca sa raddrizzare la nave. Menzioni speciali per McTominay, Lobotka, Spinazzola, Anguissa e Juan Jesus ma è il tecnico salentino alla fine a prendersi la scena. E' lui che ha riportato due trofei a Napoli nello stesso anno cosa che non accadeva dai tempi di Maradona.