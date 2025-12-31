Il Prefetto ha deciso: Napoli-Verona vietata ai tifosi ospiti Profili di alto rischio per la partita del 7 gennaio

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto, per l’incontro di calcio "Napoli – Hellas Verona”, valido per il campionato nazionale 2025/26 di Serie A, in programma mercoledì 7 gennaio 2026, presso lo stadio “D. A. Maradona” di Napoli, la seguente prescrizione



• divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Verona.



Il provvedimento è stato adottato su determinazione n. 46/2025 del Comitato di Analisi per la sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con il parere conforme della Questura di Napoli, che ha evidenziato i profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica che connotano l’evento, riconducibile all’accesa rivalità tra le opposte tifoserie, sfociata, anche recentemente, in episodi di violenza.