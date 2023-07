Napoli Sanità, l'Enel chiama i carabinieri per dei controlli: una denuncia Nei guai un imprenditore

Siamo nel rione Sanità ed il personale dell’Enel chiama il 112. C’è da effettuare un controllo in un laboratorio di pasticceria che si trova a via Mario Pagano. Partono gli accertamenti e viene constatata una manomissione dei contatori e del lettore di potenza. A quel punto i controlli vengono estesi anche nel punto vendita dell’azienda a via Arena della Sanità e lì vengono constatate le stesse manomissioni trovate nel laboratorio. Terminati i controlli del personale Enel, i carabinieri della stazione napoli stella denunciano per furto aggravato il 48enne titolare dell’attività