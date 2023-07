Napoli, maxi sequestro di frutta e pesce: riscontrate varie irregolarità I controlli in diverse zone della città: nel mirino ambulanti e aree mercatali

Sequestrato un quintale di frutta, in vendita in strada ed esposta all'inquinamento. Il blitz della polizia municipale di Napoli è scattato in via Baku (angolo via Ghisleri): nel mirino un venditore ambulante, che è stato multato. La merce sequestrata è stata distrutta.

Altri controlli hanno invece interessato l'area mercatale della Pignasecca: gli agenti, in collaborazione con il personale Asl ed il commissariato Montecalvario, hanno passato al setaccio 20 attività commerciali. Elevate 15 contravvenzioni per carenza di autorizzazioni amministrative e 10 diffide per prescrizioni sanitarie. Un'attività è stata immediata sospesa per gravi irregolarità.

Complessivamente, sono stati sequestrati 200 chili di frutta a 150 di prodotti ittici.