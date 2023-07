Carabiniere libero dal servizio nota un catturando irreperibile: arrestato E' stato intercettato davanti ad un bar

In ogni ufficio e reparto dell’arma dei carabinieri c’è un momento – solitamente una volta alla settimana – in cui il comandante di quella sede convoca i propri militari per affrontare diverse tematiche che vanno dalle problematiche di quel territorio alla formazione professionale che pretende un continuo aggiornamento.

Tra i temi affrontati ci sono anche le prossime operazioni da effettuare, le persone di “interesse operativo” e i latitanti o i soggetti da ricercare. Nella stazione di Capodimonte lo sanno bene e quando un carabiniere ha visto il 64enne lo ha riconosciuto subito.

Sono da poco passate le 13 e il militare ha da poco terminato il suo turno di servizio. E’ a bordo del proprio scooter e sta percorrendo via Emilio Scaglione nel quartiere Chiaiano quando nota un uomo davanti ad un bar. Indossa una maglietta, un pantaloncino e un cappellino da baseball e si sostiene su una stampella. Sull’uomo pende un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 17 novembre 2022 dall’ufficio esecuzioni penali della procura del tribunale di Napoli Nord. Il 64enne deve scontare una pena cumulativa in carcere di 2 anni, 7 mesi e 11 giorni ma da novembre, nonostante fosse già sottoposto all’”obbligo di firma”, si era reso irreperibile.

Il carabiniere libero dal servizio riconosce immediatamente quell’uomo da ricercare e non va dritto, rallenta e “monitora” la situazione per poi contattare il 112 ed i colleghi della stazione di Capodimonte. Il momento è propizio e il militare interviene. Pochi secondi e il catturando è bloccato. Arrivano in supporto i carabinieri in divisa e l’uomo viene arrestato. Il 64enne si trova ora in carcere e dovrà rispondere di associazione e contrabbando di sigarette.