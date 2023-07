Continua a bruciare campo rom di Barra: si chiede l'arrivo dell'esercito Il consigliere Muscarà: "Il sindaco non risponde e per De Luca non esiste la terra dei fuochi"

Campo Rom di Barra continua a bruciare, cittadini in piazza chiedono l’intervento dell’esercito. Il consigliere Muscarà: “Il Sindaco non risponde e per De Luca non esiste la Terra dei Fuochi”



“Tutta la notte ha continuato ad ardere, come ormai da giorni, in realtà da anni, l’ex campo Rom di via Mastellone a Barra, la gente disperata perché le finestre chiuse tale la puzza del fumo che brucia la gola e del fuoco ormai perpetuo.

I cittadini sono scesi in piazza per chiedere l’intervento dell’esercito e dei pompieri - dichiara il consigliere Muscarà - Le fiamme intanto sembrano interminabili, qualcosa di molto tossico sta bruciando. Barra, una zona storica meravigliosa è diventata invivibile!

È stato chiesto l’intervento del sindaco ma come al solito non risponde, c’è stato un incontro inutile in Municipalità, mentre con De Luca è inutile proprio parlare della Terra dei Fuochi di cui nega l’esistenza da anni.

Personalmente ho chiesto per questo ed altri incendi un incontro con il nuovo incaricato della terra dei fuochi, vedremo, ma intanto la gente fugge dalle fiamme e dal fumo tossico che avvelena genitori e figli” - conclude il consigliere.