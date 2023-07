Lite davanti ad un bar a Napoli: accoltellato un 40enne Indagini in corso da parte dei carabinieri

Un uomo di 44 anni è stato accoltellato ieri sera a Napoli, a seguito di un litigio avvenuto nei pressi di un bar. Il ferimento, secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuto in via Epomeo, nel quartiere Soccavo. Il 44enne è stato curato nell'ospedale San Paolo, dal quale è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione Fuorigrotta, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto.