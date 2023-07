Spari a Sant'Antimo, ferito 37enne a bordo di uno scooter: si indaga L'uomo è stato trasportato in ospedale ad Aversa

I Carabinieri indagano sul ferimento di un 37enne raggiunto da un colpo di arma da fuoco ieri sera a Sant'Antimo, nel Napoletano, mentre era a bordo di uno scooter. Il 37enne ha riportato una ferita al fianco; trasportato all'ospedale di Aversa (Caserta) attende di essere operato ma non è in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito il 37enne era in scooter quando ha visto alcune persone a bordo di altri scooter per poi sentire l'esplosione di colpi di arma da fuoco e, successivamente, un bruciore a un fianco. Sarebbe stato quindi soccorso da un passante che lo ha portato in ospedale.

I carabinieri della compagnia di Giugliano hanno effettuato un sopralluogo a Sant'Antimo e in via Solimena hanno trovato e sequestrato 6 bossoli calibro 32 e un bossolo calibro 38. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Giugliano e di Sant'Antimo.