Tragedia ad Agnano: 65enne investito e ucciso mentre attraversa Nei pressi delle strisce pedonali: centauro 24enne indagato per omicidio stradale

Ancora sangue sulle strade della Campania: ieri sera ad Agnano un uomo di 65 anni è stato investito e ucciso mentre attraversava nei pressi delle strisce pedonali.

A travolgerlo una moto di grossa cilindrata: l’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo all’uomo. In sella alla due ruote un 24enne, risultato negativo ai test ma indagato per omicidio stradale.

La moto è stata sequestrata, la salma del 65enne è a disposizione dell’autorità giudiziaria.