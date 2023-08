Scoperta e sequestrata un'officina meccanica abusiva a Napoli I controlli della Polizia municipale: contestate numerose irregolarità e anche il furto di energia

Una moto officina abusiva è stata individuata dalla Polizia municipale di Napoli, nel corso di un controllo in Piazza Giganti. L'attività era sprovvista di autorizzazione sanitaria, del nulla osta impatto acustico e dell'autorizzazione al passo carrabile.

All'interno gli agenti hanno trovato numerosi telai di veicoli di dubbia provenienza. Contestata anche la gestione dei rifiuti speciali (olii esausti, batterie e pneumatici fuori uso). Come se non bastasse, i vigili hanno anche contestato il furto di energia elettrica, con il contatore bypassato da un allaccio abusivo.

I caschi bianchi hanno provveduto al sequestro dell'intero locale, mentre il titolare è stato denunciato. Gli stessi agenti dell'Unità San Lorenzo, dopo alcune segnalazioni, hanno provveduto al sequestro di un balcone abusivo in via Gianturco, al secondo piano di un appartamento. Anche in questo caso una persona è stata denunciata.