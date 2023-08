Sottomarino lanciamissili nucleare Usa fa tappa a Napoli E' nello specchio d'acqua di Castel dell'Ovo

Un sottomarino lanciamissili balistici a propulsione nucleare nelle acque de golfo di Napoli. E' da stamani nello specchio di acque antistante Castel dell'Ovo il sommergibile di classe Ohio USS Florida (SSGN 728). Una visita programmata, una breve sosta logistica, con ospitalita' a bordo di personalita' di rilievo, in Italia per un tour che rafforza ulteriormente la partnership tra Stati Uniti e Italia. L'ultima visita dell'USS Florida nel golfo d partenopeo e' del marzo 2023. "Siamo onorati di accogliere ospiti a bordo", dice il contrammiraglio Stephen Mack, direttore delle Operazioni Marittime delle Forze Navali Statunitensi Europa-Africa. "Il nostro rapporto di lunga data con Napoli, che ci ospita insieme alla Sesta Flotta, ha per noi un grande valore. La visita e' una dimostrazione tangibile di quanto sia forte il rapporto tra i nostri Paesi. Questa breve sosta logistica contribuisce a garantire che il Florida e il suo equipaggio siano pronti a continuare la loro attivita' in sostegno dei nostri partner e alleati nella NATO, mentre lavoriamo insieme per portareavanti gli ideali condivisi di sicurezza e stabilita' nella regione". Il sottomarino non sara' accessibile al pubblico. Per oltre80 anni, le Forze Navali Statunitensi Europa-Africa (NAVEUR-NAVAF) hanno forgiato relazioni strategiche con alleati e partner, facendo leva su una base di valori condivisi, per preservare sicurezza e stabilita'. La NAVEUR-NAVAF, che ha sede a Napoli, gestisce le forze navali statunitensi nelle aree di responsabilita' del Comando Europeo degli Stati Uniti (USEUCOM) e del Comando Africanodegli Stati Uniti (USAFRICOM). La Sesta Flotta degli Stati Uniti e' assegnata permanentemente alla NAVEUR-NAVAF.