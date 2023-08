Droga: carabinieri arrestano pusher 39enne E' ai domiciliari in attesa di giudizio

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 39enne di Acerra già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione i militari gli hanno trovato addosso 17 dosi di cocaina, 23 di crack e 7 stecchette di hashish. In tasca anche 411 euro, denaro ritenuto provento illecito. E' ora sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio.