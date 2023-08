Sorpreso a spacciare dosi di droga, arrestato 28enne gambiano a Napoli La polizia è intervenuta in via Milano: lo spacciatore ha tentato la fuga ma è stato catturato.

Un 28enne gambiano è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di traffico di sostanze stupefacenti, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, Napoli, hanno notato in via Milano un uomo all’esterno di uno stabile: poco dopo, è stato avvicinato da un giovane che, in cambio di una banconota, ha ricevuto un involucro. Dopo essersi dato alla fuga, l'uomo è stato bloccato dagli agenti, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, ed è stato trovato in possesso di 9 stecche di hashish del peso di 20 grammi, di un involucro di marijuana di 1 grammo e 220 euro, evidente provento della sua attività. Pertanto il 28enne, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato.