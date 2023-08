Nasconde l'eroina sotto la felpa, arrestato pusher a Scampia Operazione degli agenti del commissariato di polizia: nei guai un 36enne del posto.

Gli agenti del Commissariato Scampia hanno arrestato oggi un 36enne del posto per detenzione di droga. I poliziotti hanno notato l'uomo aggirarsi furtivo in via Annamaria Ortese e insospettiti dal fatto che indossasse una felpa a maniche lunghe nonostante il caldo, hanno deciso di fermarlo per un controllo. Hanno così scoperto, nascosti tra le maniche della felpa, nove dosi di eroina e 125 euro in contante. L'uomo, un 36enne ucraino con precedenti specifici, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti e trasferito presso la Casa Circondariale di Poggioreale.